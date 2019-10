Sanders unterbricht Wahlkampf wegen Gesundheitsproblemen

Der Präsidentschaftskandidat weile zurzeit in einem Spital in Las Vegas. Ein Berater sagte gegenüber der «New York Times», Sanders gehe es besser denn je. So fühlten sich alle, die einen Stent eingesetzt bekämen. Denn «der Blutfluss ist dann viel besser als zuvor.»

TV-Werbung gestrichen

Sanders Terminkalender ist während der Wahlkampagne enorm ausgelastet. Nach dem Auftritt in Las Vegas wären diese Woche noch weitere Reden in Nevada und Auftritte in Kalifornien geplant gewesen. Am Wochenende hätte er nach Iowa reisen sollen.

Nächsten Dienstag hätten deshalb auch in Iowa die ersten Fernsehwerbungen im Umfang von 1,3 Millionen Dollar geschaltet werden sollen. Doch die TV-Kampagne sei ebenfalls abgesetzt worden, wie Medium Buying via Twitter mitteilte.