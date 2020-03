Sanders trifft das Rückgrat der Demokraten

Auch nach diesem Ergebnis nahm sich Bidens Wahlkampfkasse im Vergleich zu jener seiner Rivalen leer aus, und es blieb ihm in den 72 Stunden bis zum Super Tuesday auch gar keine Zeit mehr, um in den vielen Bundesstaaten noch einen ernsthaften Wahlkampf zu organisieren. Trotzdem gewann Biden selbst in Staaten wie Massachusetts und Minnesota die meisten Stimmen, in denen er keinen einzigen Wahlkampfauftritt absolviert hatte. Er siegte auch in Texas, wo sich Sanders’ Kampagne damit brüstete, dass sie dort viel mehr Geld investiert hatte als Biden. In Texas waren es nach den Erhebungen vor allem die Wähler in den Vororten, die dem früheren Vizepräsidenten ihre Stimme gaben, und darunter besonders die Frauen.

Wähler sind selbstbestimmt

Afroamerikaner, Wähler in den Vororten, Frauen: Das ist nicht das «Establishment» der Demokraten, wie Sanders behauptet, sondern vielmehr das Rückgrat der Partei. Es sind jene Leute, die jeder demokratische Bewerber braucht, wenn er die Nominierung gewinnen will, und es sind jene Leute, die den Demokraten schon im Herbst 2018 dabei halfen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern.

Dass dieser Teil der demokratischen Basis in sehr grosser Zahl an die Urne ging, um für Biden einzulegen, sagt nach dieser Woche weniger über das «Establishment» der Partei aus, sondern mehr über die verbreitete Angst des moderaten Fussvolks, mit dem selbsterklärten Sozialisten Sanders gegen Donald Trump antreten zu müssen. Sicher hat der Rückzug der Bewerber Pete Buttigieg und Amy Klobuchar Biden geholfen, moderate Wähler hinter sich zu scharen. Doch diese Entscheidung trafen die Wähler schon selbst.

Feind sitzt nicht in eigener Partei

Sanders’ Problem ist, dass er seine eigene Basis gegenüber seiner letzten Kandidatur nicht verbreitern konnte. Er sicherte sich zwar mehr Stimmen bei den Latinos, er gewann auch diesmal wieder die Mehrheit junger Wähler, doch insgesamt schnitt er vielerorts durchwegs schlechter ab als vor vier Jahren, als er gegen Hillary Clinton angetreten war.

Der 78-Jährige, der als Unabhängiger politisiert, hatte sich nach seinem erfolgreichen Start in die Vorwahlen auch gar nicht bemüht, andere Teile der Demokraten anzusprechen. Statt Mässigung im Ton: voller Angriff. Das mag gegen Clinton besser funktioniert haben, die auch bei vielen Demokraten unbeliebt war. Doch nun, da Trump Präsident ist, sitzt der Feind für viele nicht in der eigenen Partei, sondern im Weissen Haus. «Die demokratischen Wähler», so das Fazit des linksliberalen Magazins «Atlantic», «mögen ihr Establishment ganz gut.»

