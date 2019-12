Ruhe vor den Dämonen

Kirk W. Johnson stand knietief im Red River, nördlich von Taos im Bundesstaat New Mexico, als er zum ersten Mal die Geschichte hörte, dank der er verstand, dass er jetzt nicht mehr andere Menschen retten musste, sondern sich selbst. Eigentlich war er nach New Mexico gereist, um fernab von allem ein Buch über seine Zeit im Irak zu schreiben, und obwohl er ein Mensch ist, der die Dinge mit Disziplin angeht – es wäre eine Sünde gewesen, in dieser herrlichen Umgebung mit ihren wunderbaren Gewässern nicht zum Fliegenfischen zu gehen. Als die Götter die Erde erschufen, zauberten sie diese Gegend für die Angler hin.