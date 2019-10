Republikaner sorgen für Eklat während Anhörung

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, der Demokrat Adam Schiff, kontaktierte daraufhin laut US-Medienberichten den Sicherheitschef des Kongresses. Die Sitzung fand in einem abhörsicheren Raum statt. Die Regeln des Kongresses verbieten den Zutritt zu solchen Räumen ohne Genehmigung.

Nachricht versendet

Auch ist der Zutritt mit Mobilfunkgeräten verboten. Einige der Eindringlinge versandten aber offenbar während der Protestaktion Botschaften von ihren Smartphones. Der Anführer der Eindringlinge, Matt Gaetz, schrieb auf Twitter, er sei mit mehr als 30 Kollegen eingedrungen und befinde sich noch im Saal. Zwei Tage vor der Protestaktion der republikanischen Abgeordneten hatte Trump an seine Partei appelliert, die Untersuchung härter zu bekämpfen.

I’m gathered here with dozens of my congressional colleagues underground in the basement of the Capitol. If behind those doors they intend to overturn the results of an American presidential election, we want to know what’s going on. #StopTheSchiffShowpic.twitter.com/c9Ks9VneYt

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) October 23, 2019