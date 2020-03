Priester, Poet und Revolutionär Ernesto Cardenal ist tot

Anlässlich seines 85. Geburtstags gab sich Cardenal im Jahr 2010 desillusioniert. «Es ist nichts geblieben von der Revolution», sagte er.

Der Dichter Ernesto Cardenal

Nach seinem Zerwürfnis mit den Sandinisten fand Cardenal wieder mehr Zeit zum Schreiben, unter anderem den Gedichtszyklus «Cantico Cosmico» (dt. «Gesänge des Universums», 1995). Richtig erfolgreich waren in deutscher Übersetzung nur seine früheren Werke «Psalmen» (1969, dt. 1979) und «Das Buch von der Liebe» (1985). Der Literaturnobelpreis blieb Cardenal verwehrt, doch erhielt er im hohen Alter zahlreiche renommierte Literaturpreise wie etwa den Iberoamerikanischen Poesiepreis Pablo Neruda (2009) und der den Reina-Sofia-Preis für iberoamerikanische Poesie (2012).

Im hohen Alter durfte er dann auch mit der römisch-katholischen Kirche Frieden schliessen, allerdings erst nach dem Ende der Pontifikate von Johannes Paul II. (2005) und seines Nachfolgers Benedikt XVI. (2013), der als langjähriger Präfekt der Glaubenskongregation wesentlichen Anteil an der Sanktionierung Cardenals gehabt hatte.

Am 17. Februar 2019 wurde ein Brief von Papst Franziskus an Ernesto Cardenal veröffentlicht, in dem er diesen über die Aufhebung des Verbots der Ausübung des Priesteramtes informierte. Damals war er schon schwer krank. Am Sonntag erlag er in Managua 95-jährig einem schweren Herz- und Nierenleiden.