Polizei in Texas führt schwarzen Mann am Strick ab

Berittene Polizisten führt einen Verdächtigen am Strick ab. Quelle: Haleigh Ashworth via Facebook

Die Polizei bitte den Verdächtigen wegen der «unnötigen Peinlichkeit» um Entschuldigung, erklärte Polizeichef Vernon Hale am Montag (Ortszeit). Die Beamten hätten keine böse Absicht gehabt, schrieb er weiter. Die Praxis, jemanden neben dem Pferd laufend am Strick abzuführen, sei vorerst nicht mehr erlaubt, erklärte Hale.

Der abgeführte 43-Jährige war von den Beamten laut Polizei am Samstag wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch festgenommen worden. Die Polizisten legten ihm Handschellen an, banden einen Strick daran und führten den Mann ab.

Zahlreiche Twitter-Nutzer sprachen von Rassismus und klagten, ein weisser Verdächtiger wäre von der Polizei nie derart behandelt worden. Einzelne Nutzer forderten, die Polizisten sollten gefeuert werden. Ein weiterer Twitter-Nutzer erklärte, er hoffe, der Verdächtige werde die Polizei auf Schadenersatz verklagen. Auch der bekannte texanische Politiker und mögliche Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Beto O'Rourke, kritisierte auf Twitter das Verhalten der Polizisten scharf.

A black man, dragged with a rope by police officers on horses, in 2019. This moment demands accountability, justice, and honestly—because we need to call this out for what it is: racism at work. https://t.co/j4H8ZinfEP

— Beto O'Rourke (@BetoORourke) August 6, 2019