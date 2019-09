Pelosi leitet Impeachment-Untersuchung gegen Trump ein

Immer mehr moderate Abgeordnete für ein Impeachment

Tage der Entscheidung in Washington also, für Trump und die Demokraten. Pelosi hatte sich lange Zeit resolut gegen ein Impeachment gewehrt, doch sich in den vergangenen zwei Tagen mehrten sich die Anzeichen, dass sich die Stimmung in ihrer Fraktion endgültig gedreht hatte. Nachdem ein Impeachment zunächst fast nur vom linken Parteiflügel unterstützt wurde, sprachen sich zuletzt immer mehr moderate Abgeordnete dafür aus. In einem viel beachteten Gastbeitrag in der Washington Post hatten am Dienstag sieben Demokraten aus eher konservativen Wahlkreisen geschrieben, dass die Trump zur Last gelegten Handlungen ein Impeachment rechtfertigen würden.

Das waren neue Töne – und sie waren wichtig, weil Pelosi ihre Zurückhaltung stets mit zwei Argumenten begründete. Das erste Argument: Gegen den Widerstand der moderaten Abgeordneten sei der Schritt nicht zu machen, weil diese in ihren Wahlkreisen mit der Abwahl rechnen müssten, wenn sich die Partei auf ein Impeachment einlasse, von dem viele Bürger nichts halten. Das zweite: Ein Amtsenthebungsverfahren habe nur Sinn, wenn ein Teil der Republikaner mitmache. Die Demokraten haben zwar mit ihrer Mehrheit im Abgeordnetenhaus die Macht, eine förmliche Anklage gegen Trump zu erheben. Danach muss aber eine Mehrheit im von Republikanern beherrschten Senat den Präsidenten schuldig sprechen, um ihn des Amtes zu entheben.

An der Haltung der Republikaner hat sich aber bisher nichts geändert. Kritik am Verhalten Trumps ist von ihnen praktisch nicht zu hören. Stattdessen werfen sie Biden vor, sich als damaliger Vizepräsident zugunsten seines Sohns in Ukraines Politik eingemischt zu haben. Der Skandal sei nicht Trumps Verhalten – sondern jenes von Biden.