Joe Biden vor dem Aus

Wer ist der Richtige gegen Trump?

Welche Schlussfolgerungen man aus diesem Hickhack für die Präsidentschaftswahl im November zieht, hängt sehr davon ab, welcher politischen Denkschule man anhängt. Es gibt Wahlforscher, die sagen, es sei ziemlich egal, wen die Demokraten gegen Trump antreten lassen. Nach dieser Prognose werden die Wut und der Hass auf Trump und die Angst davor, dass er noch einmal vier Jahre regiert, genügend demokratische Wähler mobilisieren, um zu gewinnen. Ob der eigene Kandidat besondere Begeisterung auslöst, ist nach dieser Theorie zweitrangig.

Doch es gibt eben auch Fachleute, die das glatte Gegenteil vorhersagen: Wenn die Demokraten den falschen Kandidaten nominieren, dann verlieren sie. Das klingt banal. Aber darüber, wer der falsche und wer der richtige Kandidat wäre, wird unter Wahlstrategen erbittert gestritten. Ein ideologischer Bürgerschreck wie Sanders, so warnen die einen, würde mehr Wähler in der politischen Mitte vergrätzen, als er am linken Rand hinzugewänne. Bei einem eher mauen Wischiwaschi-Kandidaten wie Buttigieg hingegen, so kontern die anderen, könnte es durchaus passieren, dass die etwas kernigere demokratische Klientel am Wahltag lieber daheim bleibt. Was stimmt? Gute Frage.

Über die Antwort kann man nur spekulieren. Es gibt wohl gute Gründe, warum Trumps Wahlkampfteam nicht traurig wäre, wenn die Demokraten Bernie Sanders aufstellen würden. Dann können sie laut vor dem «Sozialismus» warnen. Andererseits: In den Bundesstaaten, in denen die Wahl im November entschieden wird, leben viele Menschen, die über ein bisschen Sozialismus vielleicht ganz froh wären; zumindest, wenn er in Form einer bezahlbaren Krankenversicherung daherkommt.

Sicher ist: Irgendwann werden die Demokraten sich entscheiden müssen. Streiterei und Haareraufen bringt sie nicht ins Weisse Haus. Im November findet eine Wahl statt, für die sie einen Kandidaten brauchen – nicht fünf und auch nicht zwei. Je früher die Amerikaner wissen, wer das ist, umso besser.

