Jetzt sagt die Ex-Botschafterin gegen Trump aus

Gerade weil Yovanovitch zur Zeit dieses Telefonats nicht mehr Botschafterin war, werden ihre Aussagen inhaltlich wohl weniger gewichtig ausfallen als die von Taylor und Kent. Allerdings geht es bei den öffentlichen Anhörungen nicht ausschliesslich um neue inhaltliche Erkenntnisse. Für ein Impeachment wäre eine Zweidrittelsmehrheit im Senat notwendig, wo die Republikaner die Mehrheit haben. Das wird kaum zu bewerkstelligen sein.

Auf die Anhörung folgt der Videokrieg

Wichtiger ist es, die öffentliche Meinung im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im November 2020 zu beeinflussen. So haben sowohl Demokraten als auch Republikaner noch während der Anhörungen eine Unmenge an Kürzest-Videos mit knackigen Aussagen veröffentlicht.

Oft geteilt wurde etwa das Video, in dem William Taylor einräumte, dass er weder mit Trump noch mit Selenski direkt gesprochen habe. Der Republikaner Jim Jordan sagte daraufhin abschätzig: «Und Sie sollen der Starzeuge sein?»

. @Jim_Jordan : You didn’t listen in on President Trump & Zelensky’s call?Taylor: I did not.Jordan: You’ve never talked with Chief of Staff Mulvaney?Taylor: I never did.Jordan: You’ve never met the President?Taylor: That’s correct.Jordan: And you’re their star witness. pic.twitter.com/ebZ6jsEjeB

Umgekehrt teilten die Demokraten Kurz-Ausschnitte, in denen Taylor Giuliani anschwärzte:

Rep. Demings: “What interests do you believe he [Mr. Giuliani] was promoting, Mr. Kent?” Mr. Kent: “I believe he was looking to dig up political dirt against a potential rival in the next election cycle.” […] Ambassador Taylor: "I agree." pic.twitter.com/eb6qYZaAeC

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) November 13, 2019