Jetzt oder nie

Die Maras sind der Beweis, dass Honduras gescheitert ist, wie seine Nachbarstaaten Guatemala und El Salvador auch. Laut Weltbank richten die Jugendgangs in Honduras neben all dem seelischen Leid auch einen ökonomischen Schaden an, der 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht. Sie sind der Hauptgrund dafür, dass Zehntausende Migranten in Karawanen nach Norden ziehen. Gegenwärtig ist wieder eine Gruppe von 2000 Personen in Südmexiko unterwegs, mit dem Ziel amerikanische Grenze.

Wie in Europa 2015

Dort ist die Krise, die Donald Trump so lange herbeigeredet hat, tatsächlich eingetreten. Allein im vergangenen Monat haben die Behörden mehr als 100'000 Migranten aufgegriffen, doppelt so viele wie im März 2018 und sechsmal so viele wie im März 2017. Geht es so weiter, könnten es bis Ende Jahr mehr als eine Million sein – eine Zahl wie im grossen europäischen Migrationsjahr 2015. Fast alle Auswanderer stammen aus Zentralamerika, es sind immer mehr Familien, Frauen, unbegleitete Jugendliche und Kinder unter ihnen. Sie sagen Sätze, wie sie kürzlich in der mexikanischen Zeitung «El Universal» zu lesen waren: «Wir sind nicht ausgewandert, um ein besseres Leben zu haben, sondern um zu überleben.» Oder im spanischen «El País»: «Es gibt in Honduras keine Arbeit und keine Zukunft, die Maras terrorisieren uns, wir wissen nicht, wie wir unsere Kinder ernähren sollen.»

Laut der amerikanisch-kolumbianischen NGO Insight Crimelag die Mordrate in Honduras im letzten Jahr bei 40 Fällen pro 100'000 Einwohnern. Damit gehört es zu den gefährlichsten Ländern der Welt. In Mexiko, das seit über einem Jahrzehnt vom sogenannten Drogenkrieg heimgesucht wird, betrug der Wert 25,8, in Westeuropa ereignet sich jährlich weniger als ein Mord pro 100'000 Einwohner. Bei einer Rate von mehr als 10 Fällen spricht die UNO-Weltgesundheitsorganisation von «epidemischer Gewalt». Sechs von zehn Bewohnern in Honduras leben in Armut, vier in extremer Armut – sie haben täglich weniger als 1.90 Dollar zur Verfügung. Gemessen an der Kaufkraft, sind in Zentralamerika Gas, Licht, Strom und Nahrungsmittel nirgendwo teurer und die Steuern nirgendwo höher.

Laut einem Bericht der Weltbank ist Honduras das Land mit der ungerechtesten Verteilung von Einkommen und Reichtum in Lateinamerika. Regierung und Behörden sind ineffizient, korrupt, unterwandert vom organisierten Verbrechen. Auf dem Index der Organisation Transparency International, die jährlich die Korruptionsanfälligkeit von Staaten misst, liegt Honduras von 180 ausgewerteten Ländern auf Rang 132, hinter Togo und Sierra Leone.

Die Legitimität des aktuellen Präsidenten, Juan Orlando Hernández, ist umstritten, seine Wiederwahl im November 2017 war überschattet von Manipulationsvorwürfen. Bei Massendemonstrationen kamen nach dem Urnengang mindestens 30 Personen ums Leben. Und als wäre all dies nicht schlimm genug, suchen in jüngster Zeit immer häufiger Dürren und Unwetter das Land heim. Während der letzten zwanzig Jahre sind die Umsätze in der Landwirtschaft, die nahezu 30 Prozent der Arbeitstätigen beschäftigt, um ein Drittel gesunken. «El País» titelte kürzlich einen Artikel über Honduras lapidar: «Honduras rota», kaputtes Honduras.