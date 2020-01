Jetzt liegt Trumps Schicksal in den Händen der Senatoren

Die Eröffnungsplädoyers werden in den kommenden Tagen erwartet und könnten bis in die Nacht reichen. Die Sitzungen in der Kongresskammer sollen an allen Tagen der Woche ausser Sonntags stattfinden und mindestens bis Ende Januar dauern. Mit einem Schuldspruch gegen Trump wird nicht gerechnet.

Offiziell hatte das Verfahren gegen den Republikaner am Donnerstag begonnen. Er ist der dritte Präsident der US-Geschichte, der sich dem in der Verfassung festgeschriebenen Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Die Demokraten hatten in der zweiten Kongresskammer, dem Repräsentantenhaus, mit ihrer Mehrheit Anklage gegen ihn erhoben.

Die Entscheidung über Trumps Schicksal liegt nun bei dem Senatoren, die jedoch mehrheitlich dessen Republikanern angehören. Unklar war zunächst, welche Auswirkungen das Verfahren auf Trumps Zustimmungswerte haben wird. Die Vorwahlen zu der Präsidentschafts- und Kongresswahl im November beginnen in zwei Wochen.

Der Impeachment-Prozesses beginnt: Die Senatoren treten zusammen. (21. Januar 2020) Bild: Senate TV/AP/Keystone

Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses – des US-Parlaments – vor, als er Militärhilfe für die Ukraine zurückhielt. Demnach sollte Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu gebracht werden, Ermittlungen gegen Ex-US-Vizepräsident Joe Biden und dessen Sohn Hunter wegen angeblicher Verwicklung in Korruption einzuleiten.

Joe Biden gilt als aussichtsreicher Bewerber im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten und damit als potenzieller Rivale Trumps. Dieser hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und von einem Versuch gesprochen, die Wahl 2016 auszuhebeln. Trump selbst hielt sich am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos auf.