Medienberichte: Bolsonaro positiv auf das Coronavirus getestet

Noch nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid-19 am Mittwoch zur Pandemie erklärt hatte, verharmloste er die Situation. Andere Grippe-Erkrankungen hätten ja schon mehr Menschen getötet. Dass führende Wissenschaftler die «Es ist ja nur eine Grippe»-Aussage zweifellos widerlegt haben, kümmerte ihn da nicht.

Jetzt berichten mehrere brasilianische Medien, Bolsonaro sei selber positiv getestet worden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Zuvor gab sein Sohn Eduardo auf Twitter bekannt, dass sich der Präsident habe testen lassen. Er zeige noch keine Symptome, versuchte Bolsonaro junior zu beruhigen. Vergeblich, wie man jetzt weiss.

????????Pres. Bolsonaro fez teste para coronavírus e aguarda o resultado. Porém, o Presidente não tem sintomas da doença.????????President @jairbolsonaro Bolsonaro has been tested for coronavirus and we are waiting for the results. However, he is not exhibiting any symptoms of the disease.

— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) March 12, 2020