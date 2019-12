Impeachment gegen Trump: Demokraten machen ernst

Trump: «Wir werden gewinnen»

Dass er tatsächlich vom Parlament des Amtes enthoben wird, muss Trump nach jetzigem Stand allerdings nicht befürchten. Der Senat, der über Schuld und Unschuld entscheidet, wird von den Republikanern beherrscht. Um Trump mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit zu verurteilen, müssten 20 Republikaner gegen ihn stimmen. Das ist im Moment mehr als unwahrscheinlich.

Trump selbst warf den Demokraten am Mittwoch auf Twitter vor, sie seien «verrückt geworden». Zudem gab er sich siegessicher: «Wir werden gewinnen», verkündete er auf Twitter. Die Republikaner seien «niemals» vereinter gewesen als jetzt. Den Demokraten warf der Präsident vor, mit der Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens den Weg dafür zu bereiten, dass das «wichtige und seltene Impeachment-Gesetz routinemässig genutzt wird, um künftige Präsidenten anzugreifen». Dies sei nicht im Sinne der «Gründerväter» der USA, urteilte Trump.

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019