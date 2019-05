«Ihre Schönheit war ihr Verderben»

Ihr Roman ist realitätsnah, spannend, dialogreich, ironisch, voller alltäglicher Begebenheiten. Er mutet angelsächsisch an und hat nichts mit der surreal-farbigen Magie zu tun, die man oft mit lateinamerikanischen Autoren assoziiert.

Nachdem ich jahrelang als Journalist gearbeitet hatte, war es für mich nichts als natürlich, ein realistisches, auf Recherchen basierendes literarisches Werk zu schreiben. Im Übrigen haben viele lateinamerikanische Schriftsteller aufgehört, dem Stil und den Formen nachzueifern, mit denen die García Márquez’ des Kontinents ihre gloriose phantasmagorische Literatur geschaffen haben. Und dann ist mein Roman ein Krimi. Er gehört also einer Gattung an, die per Definition zum Realismus neigt.

Ihr Roman handelt auch von Korruption, von politischen Verstrickungen und Gewalt. Als Mexikos linker Präsident Andrés Manuel López Obrador vor einem halben Jahr sein Amt antrat, war die Hoffnung gross, all dies würde besser werden. Haben sich die Hoffnungen erfüllt?

Das wäre nach so kurzer Zeit etwas viel verlangt. Aber zumindest herrscht in Mexiko noch Zuversicht, dass die neue Regierung im Kampf gegen Kriminalität und Korruption erfolgreicher sein wird als die vorherigen Regierungen. Aber genauso wichtig ist etwas anderes.

Nämlich?

López Obradors Vorgänger hatten ein Weltbild, in dessen Zentrum globalisierte, urbane, wirtschaftsliberale Schichten standen, deren ökonomisch erfolgreiche Mitglieder sich auf internationalen Märkten bewegen und fast ausschliesslich weiss sind. Was sie vernachlässigten, war das sogenannte tiefe Mexiko: die Armen, die Indigenen, die Ungebildeten, die Vergessenen in den abgehängten Landesteilen – all jene, die mit diesem ökonomischen Modell nicht mithalten können und auswandern, sich Drogenkartellen anschliessen oder im informellen Sektor eine prekäre Beschäftigung suchen. Das ist in Mexiko etwa die Hälfte der Bevölkerung. López Obrador hat erkannt, dass es so nicht weitergeht, dass sich die Regierung endlich auch diesen Schichten zuwenden muss.

Das hat man seinerzeit auch von Hugo Chávez gesagt. Hat López Obrador konkrete Pläne, die nicht in Demagogie und Populismus münden?

Er hat damit begonnen, die öffentlichen Ausgaben vermehrt zugunsten dieses vergessenen Mexikos einzusetzen. Er hat ein drakonisches Programm zur Korruptionsbekämpfung durchgesetzt und sich selbst und den hochrangigen Bürokraten ein hartes Sparprogramm auferlegt. Das ist für Mexikos pharaonische politische Kaste völlig ungewohnt. Und schliesslich versucht López Obrador, eine grosse, schlagkräftige neue Ordnungskraft zu schaffen, um gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen. Wie effizient und erfolgreich er sein wird, bleibt abzuwarten.

Bevor er gewählt wurde, hatte López Obrador versprochen, das Militär im Kampf gegen die Drogenkartelle abzuziehen. Er wollte ganz darauf vertrauen, dass die Verringerung der Armut das Problem des organisierten Verbrechens löse.

Ja, und als er an die Macht kam, musste er erkennen, dass das eine Illusion war. Er will nun eine neue Einheit von bis zu 200’000 Uniformierten schaffen, die aber im Unterschied zu den Militärs der zivilen Gerichtsbarkeit unterstehen. Und er verspricht, Folter und Hinrichtungen von Verdächtigen, wie sie bisher häufig vorkamen, in diesem neuen Polizeikorps nicht mehr zu akzeptieren. Es ist noch zu früh, um über Erfolg oder Misserfolg dieser Massnahme zu diskutieren, aber es scheint mir zumindest ein vielversprechender Versuch.

Welches sind López Obradors dunkle Seiten?

Er ist sehr streitlustig und benimmt sich manchmal nicht wie der Präsident aller Mexikanerinnen und Mexikaner, sondern so, als ob er noch immer im Wahlkampf wäre. Er beleidigt seine Gegner und stellt sie kollektiv als korrupt hin. Er versucht, seine Entscheide politisch zu legitimieren, indem er schlecht organisierte und dürftig legitimierte Volksabstimmungen durchführen lässt, an denen vor allem seine Anhänger teilnehmen und bei denen von Anfang an klar ist, dass er überwältigende Erfolge erzielt. López Obrador hat populistische Züge, die mich beunruhigen. Und doch ist er in politischer und moralischer Hinsicht viel besser als seine Vorgänger.