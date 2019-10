Hände hoch, ihre Kurve zeigt steil nach oben

Bei den Wettquoten ist Warren deshalb bereits heute die klare Favoritin. 50 Prozent sehen in ihr die nächste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Zumal Biden auch wegen seines Alters ein Fragezeichen bei den Demokraten ist. Schon bevor Donald Trump die Aufmerksamkeit auf mutmassliche Geschäfte von Bidens Sohn Hunter lenkte und das Vater-Sohn-Duo bei allen Gelegenheiten als korrupt zu bezeichnen begann, mehrten sich Berichte über Erinnerungslücken des 76-Jährigen. Im Land der unbegrenzten Wahlkampflügen sind solche Schlagzeilen aber immer eine vorsichtig zu geniessende News-Kost.

Joe Biden steht unter Druck, nicht erst seit der Ukraineaffäre von Donald Trump. Auch das Alter des 76-Jährigen gilt als möglicher Fallstrick. Foto: Reuters/Steve Marcus

Die 70-jährige Warren ist mittlerweile auch an Wahlveranstaltungen beliebt. Bis zu 20'000 Zuschauer lockt sie an ihre Kundgebungen. Aus der einstigen Geheimfavoritin ist dort eine Top-Kandidatin geworden, welche auch Massen in den Bann ziehen kann.

Trump und die «Pocahontas»-Sprüche

Joe Biden gibt sich aber noch nicht geschlagen. In der von Trump losgetretenen Ukraineaffäre und der nun folgenden Schlammschlacht sieht er ein klares Kalkül des US-Präsidenten. Biden wirft ihm vor, dass er fremde Regierungen – im September die Ukraine, am Donnerstag dann auch noch China – um Material gegen ihn bitte, weil er in den Vorwahlkampf der Demokraten eingreifen und den Gegenkandidaten Biden verhindern wolle.

Mr. President, you cannot extort foreign governments to help you win re-election. It’s an abuse of power. It violates your oath of office. And it jeopardizes our national security. I know you want to rig the primary and pick your opponent, but I’m not going anywhere. https://t.co/LZQ8W3fmU6 — Joe Biden (@JoeBiden) 3. Oktober 2019

Biden werde sich aber nicht vertreiben lassen, kündigt er in einem Tweet an. Seine Befürchtung: Trump will ihn aus dem Weg räumen, weil er in Warren die einfacher zu besiegende Gegnerin sehe. Der US-Präsident könnte sich dann als Kämpfer gegen einen drohenden Linksrutsch darstellen, die Republikaner hinter sich vereinen und gemässigte Demokraten zumindest von der Wahl abhalten.

Warren, die stolz darauf ist, dass sich in ihrem Stammbaum indianische Vorfahren finden, wird von Trump zudem seit Jahren mit dem Spitznamen «Pocahontas» verhöhnt, erst kürzlich in diesem bemerkenswerten Tweet, in welchem er sich selber «grossartig, gut aussehend, smart und ein wahres stabiles Genie» nennt:

...or a very nervous and skinny version of Pocahontas (1/1024th), as your President, rather than what you have now, so great looking and smart, a true Stable Genius! Sorry to say that even Social Media would be driven out of business along with, and finally, the Fake News Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Juli 2019

Trump hat schon mehrfach angedroht, dass er seine Pocahontas-Peitsche im grossen Stil auspacken werde, wenn Warren gegen ihn antreten sollte. Noch ist der amtierende Präsident aber auf das Impeachment-Verfahren gegen ihn und seinen Kampf gegen Joe Biden konzentriert.