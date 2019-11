We do not believe that billionaires have the right to buy elections. That is why multi-billionaires like Michael Bloomberg are not going to get very far in this election. pic.twitter.com/738Eg5ssLe — Bernie Sanders (@BernieSanders) November 24, 2019

Bei Teilen der Demokraten gilt Bloomberg als zu reich, zu wenig links, zu alt. Zudem hat er mit Altlasten aus seiner Zeit als Bürgermeister von New York zu kämpfen. In seiner Amtszeit gab es die Polizeitaktik «Stop and frisk» («Anhalten und Filzen»), die sich mehrheitlich gegen Afroamerikaner und Latinos richtete und daher als rassistisch kritisiert wurde. Erst kürzlich hat sich Bloomberg für das damalige Polizeivorgehen entschuldigt, denn für eine erfolgreiche Kandidatur braucht er die Unterstützung der Afroamerikaner und Latinos.

Aus dem linken Lager dürften wenige Wähler zum Milliardär überlaufen. Mit seiner Kandidatur bedrängt Bloomberg vor allem die moderaten Präsidentschaftsbewerber, allen voran Joe Biden. Der frühere Vizepräsident von Barack Obama gilt bisher als aussichtsreichster Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Ein richtiger Frontrunner ist Biden aber nicht. Seine bisherige Kampagne vermag nicht zu überzeugen.

Grossangriff am «Super Tuesday» vom 3. März

Im Vergleich zu den anderen 17 Kandidierenden beginnt Bloomberg seinen Wahlkampf sehr spät. Er hat allerdings den Vorteil, dass er mehr als genug Geld besitzt. 35 Millionen Dollar sind bereits für TV-Wahlwerbung eingeplant. Dazu kommen 100 Millionen für Anti-Trump-Anzeigen in sozialen Netzwerken, die sich an Wählende in den Swing States richten. Das sind kleine Beträge für den laut «Forbes» neuntreichsten Menschen der Welt und erst der Anfang einer Geldschlacht. Laut einem Berater wird Bloomberg «das ausgeben, was nötig ist, um Trump zu besiegen». Zuvor müsste er aber im Sommer 2020 von den Demokraten nominiert werden. In Umfragen liegt er nur bei vier Prozent. Zur Erinnerung: Trumps Präsidentschaftskandidatur für die Wahlen von 2016 galt anfänglich auch als aussichtslos.

Gemäss Medienberichten verzichtet Bloomberg auf die ersten vier Vorwahlen, die am 4. Februar 2020 in Iowa beginnen. Offensichtlich konzentriert er sich auf einen – wohl sehr teuren – Grossangriff am «Super Tuesday» vom 3. März , wenn in 16 US-Bundesstaaten , darunter Kalifornien und Texas, Vorwahlen abgehalten werden. Falls Bloomberg am «Super Tuesday» sehr erfolgreich abschneiden würde, könnte er zu einem Spitzenkandidaten der Demokraten avancieren. Damit würde er seinem Ziel – der Nomination für die Präsidentenwahl 2020 – näherkommen.

