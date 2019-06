Geburtstagsgrüsse aus Pyongyang

Trump und Kim hatten sich im Februar zu einem Gipfel getroffen, der allerdings scheiterte. Die Verhandlungen Washingtons mit der kommunistischen Führung in Pyongyang über ihr Atomwaffenprogramm sind seither festgefahren.

Trump, der mehrmals offen seine Wertschätzung für Kim geäussert hat, hofft weiterhin auf dessen Einlenken. Am Sonntag will er sich bei einem Besuch in Südkorea mit Präsident Moon Jae In über das weitere Vorgehen in dem Konflikt beraten.