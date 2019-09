Für den Hummer wird es bald zu heiss

Der wichtigste Grund aber ist der Klimawandel. Im Golf von Maine, der von Cape Cod im Süden bis nach Nova Scotia im Norden reicht, herrschen schon seit jeher eigene klimatische Bedingungen. Zwei gigantische unter­irdische Sandbänke trennen den Golf vom Atlantik und machen ihn so zu einer Art Badewanne.

Für viele Tierarten ist das Wasser zu warm geworden. Für den Hummer noch nicht.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich der Golf so stark und so schnell erwärmt wie fast kein anderes Meer auf dem Planeten, um 1,8 Grad, wie Forscher des Gulf of Maine Research Institute kürzlich errechnet haben. Für viele Tierarten ist das zu warm. Ganze Schwärme von Fischen ziehen weiter in den Norden, wo es kälter ist. Meeresschildkröten verpassen es, rechtzeitig für den Winter in den Süden aufzubrechen, und werden dann von der Kälte überrascht. Wale finden kein Plankton mehr. Die Crevetten sind fast alle eingegangen.

Das ist alles alarmierend – nur nicht für den Hummer. Die kaltblütigen Tiere reagieren sensibel auf Temperaturveränderungen, am liebsten pflanzen sie sich fort, wenn das Wasser an der Oberfläche zwischen 12 und 18 Grad hat. Bis zum Temperaturanstieg der vergangenen Jahre lag der Golf von Maine an der unteren Grenze dieses Spektrums, doch jetzt ist das Meer gerade optimal warm. Die Hummer legen mehr Eier, und mehr Tiere schlüpfen.