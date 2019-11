Evo Morales bittet Mexiko um Asyl

Medienberichten zufolge zogen Anhänger von Morales vom höher gelegenen El Alto zum Regierungssitz La Paz. Die Polizei brachte die zweite Vizepräsidentin des Senats, Jeanine Áñez, die die Regierungsgeschäfte übernehmen könnte, in Sicherheit, wie die Zeitung «El Deber» berichtete.

Der bei den jüngsten Wahlen unterlegene Präsidentschaftskandidat Carlos Mesa schrieb auf Twitter: «Viele Leute warnen mich, dass ein Mob zu meinem Haus zieht, um es zu zerstören. Ich bitte die Polizei, das zu unterbinden.»

Strassenproteste nach Betrugsvorwürfen

Morales war am Sonntag nur drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl zurückgetreten. Der Sozialist hatte sich nach der Abstimmung am 20. Oktober zum Sieger in der ersten Runde erklärt, obwohl die Opposition und internationale Beobachter erhebliche Zweifel anmeldeten. Seine Gegner warfen ihm Wahlbetrug vor.

Seitdem kam es bei Strassenprotesten fast täglich zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern von Morales. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hatte in einem vorläufigen Bericht Manipulationen bei der Präsidentenwahl festgestellt und eine Annullierung empfohlen. Daraufhin kündigte Morales am Sonntag zunächst eine Neuwahl an, am Ende gab er aber dem wachsenden Druck von Militär und Polizei nach.

Ein neuer Präsident am 22. Januar

Unterdessen hat Boliviens designierte Übergangspräsidentin nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales Neuwahlen angekündigt. Jeanine Añez versprach am Montag vor Journalisten in Boliviens Hauptstadt La Paz die Einberufung einer Abstimmung, so dass «wir am 22. Januar einen gewählten Präsidenten haben werden». Die 52-jährige Senatorin sprach sich ausserdem für ein Ende der wochenlangen gewaltsamen Proteste.

«Wir wollen nur Demokratie, wir wollen nur Freiheit», sagte die Oppositionspolitikerin, die als zweite Vize-Präsidentin des bolivianischen Senats nun gemäss der Verfassung übergangsweise das Präsidentenamt übernehmen soll. Am Dienstag sollen sich die Abgeordneten treffen, um den Prozess der Wahl eines vorläufigen Präsidenten in Gang zu setzen, nachdem die Rücktritte von Morales und seinen Ministern ein Machtvakuum im Land hinterlassen hatten.