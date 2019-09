Er will stark sein, aber nicht kämpfen

Dieser Zickzackkurs hat zwei Gründe. Zum einen schwankt Trump selbst zwischen widersprüchlichen Instinkten hin und her. Seine Neigung, verbal mit militärischer Gewalt zu drohen, kollidiert mit seiner tief sitzenden Abneigung dagegen, militärische Gewalt einzusetzen. Konkret: die USA in einen neuen,teuren und möglicherweise verlustreichen Krieg zu verwickeln. Trump bevorzugt Wirtschaftssanktionen als Zwangsmittel. Hinzu kommt seine Überzeugung, dass er, sobald diese Sanktionen den Gegner mürbe genug gemacht hätten, auch das komplizierteste Problem durch von ihm persönlich geführte Verhandlungen lösen könne.

Im Umgang mit Teheran spiegelt sich diese Zerrissenheit deutlich wider. Trump hat das von seinem Vorgänger mit dem Iran ausgehandelte Atomab­kommen gekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen das Land verhängt – eine Strategie des «maximalen Drucks», wie er es nennt. Er hat Teheran mit massiven Militärschlägen, sogar mit «Vernichtung» gedroht, ­sollte das Land zum Beispiel ­US-Truppen angreifen. Zugleich ­jedoch hat Trump Teheran auch Verhandlungen über ein neues Atomabkommen angeboten.

Widersprüchliche Aussagen

Der Iran allerdings reagiert auf den Druck mit Gegendruck, der sich gegen die Ölinfrastruktur des US-Verbündeten Saudiarabien richtet, aber auch gegen das amerikanische Militär in der ­Region. Das war der Hintergrund für den Abschuss einer US-Drohne durch die iranische Flugabwehr im Juni und für die wohl von Teheran gesteuerte Attacke auf die saudischen Raffinerieanlagen am vergangenen Wochenende.

«Ich ­sehne mich nicht danach, in einen neuen Konflikt zu gehen, aber manchmal muss man das.»US-Präsident Donald Trump

Schon Trumps Reaktion auf den Drohnenabschuss im Juni war unentschlossen. Er autorisierte einen Vergeltungsangriff, brach diesen aber in letzter Minute ab und erneuerte sein Gesprächsangebot an Teheran. Auch in den fünf Tagen, die seit dem Angriff auf die saudischen Öl­anlagen vergangen sind, hat Trump mehrmals seine Meinung geändert. Am Sonntag twitterte er, das US-Militär stehe bereit zum Gegenschlag. Am Montag dann versicherte Trump, er wolle keinen Krieg mit dem Iran. «Ich ­sehne mich nicht danach, in einen neuen Konflikt zu gehen», sagte er – nur um wieder einzuschränken: «Aber manchmal muss man das.» Zwischen Trumps Aussage, Amerika wolle «gegen niemanden Krieg führen», und seiner Feststellung, ein Militärschlag sei eine angemessene Antwort auf den Angriff auf die saudischen Raffinerien, lag am Montag nicht einmal eine Stunde.

Dabei ist Trump kein Pazifist, der militärische Gewalt grundsätzlich ablehnt. Er ist nur – wie viele seiner Wähler – ein Gegner von Militäreinsätzen, bei denen US-Soldaten weit weg in der ­Wüste für unklare Ziele kämpfen. Schon die geerbten Einsätze in Syrien, im Irak und in Afghanistan gehen Trump gegen den Strich. An einem neuen Krieg gegen den Iran hat er kein Interesse; zumal dadurch alle Chancen, einen historischen Deal mit dem Feindstaat zu machen, zerstört würden. Doch Trump will auch keinesfalls schwach aus­sehen – daher das martialische Gerede und die Drohung, im Ernstfall die ganze Macht des amerikanischen Militärs auf Teheran loszulassen.