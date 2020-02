Er verweigert Handschlag, sie zerreisst Manuskript

Mauerbau bald fertig

Der US-Präsident bekräftigte gleichzeitig das Recht der Amerikaner auf den Besitz von Schusswaffen. «Solange ich Präsident bin, werde ich immer den zweiten Zusatzartikel schützen, Waffen zu besitzen und zu tragen», sagte er. Erneut stellte Trump rasche Fortschritte beim Mauerbau an der Grenze zu Mexiko in Aussicht. Mehr als 160 Kilometer seien bereits fertiggestellt, Anfang nächstes Jahr würden es mehr als 800 Kilometer sein, versprach Trump. An der Grenze zu Mexiko werde eine «lange, hohe und sehr mächtige Mauer» gebaut, sagte Trump.

In Bezug auf die gezielte Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani durch die USA und dem daraus resultierenden verschärften Konflikt mit dem Iran sagte Trump: «Wir arbeiten daran, Amerikas Kriege im Nahen Osten zu beenden, um unsere Truppen wieder nach Hause zu holen.» Er betonte in Richtung terroristischer Vereinigungen: «Ihr werdet niemals der amerikanischen Gerechtigkeit entkommen.»

«Das iranische Regime muss sein Streben nach Atomwaffen aufgeben. Es muss aufhören, Terror, Tod und Zerstörung zu verbreiten, und anfangen, für das Wohl seines eigenen Volks zu arbeiten», sagte Trump.

Zorn von Pelosi

Vor dem Beginn seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Donald Trump es nicht zum Handschlag mit der Sprecherin des Repräsentantenhaus, der Demokratin Nancy Pelosi, kommen lassen. Als sich Trump und Pelosi am Dienstagabend unmittelbar vor Beginn seiner Ansprache im US-Kongress gegenübertraten, streckte Pelosi dem Präsidenten die Hand aus, Trump drehte sich an seinem Rednerpult umgehend weg und wandte sich seinem Publikum zu. Pelosi zog ihre Hand zurück, zuckte leicht mit den Schultern und lächelte. Klar wurde nicht, ob Trump die Geste absichtlich missachtete. Allerdings ist Pelosi eine erbitterte Gegnerin von Trump.

