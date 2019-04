«Eine peinliche Propaganda-Darbietung»

Das ist an diesem Donnerstag vor Ostern anders. Kaum hat Barr den in Teilen geschwärzten Bericht an den Kongress übergeben, lässt der Präsident Reporter wissen, er habe «einen guten Tag». Zuvor hatte er sich bereits auf jenem Weg an seine Anhänger gewandt, der ihm am liebsten ist: Via Twitter schickte er eine Fotomontage im Stil der Erfolgsserie «Game of Thrones» in die Welt. Zu sehen ist er selbst, von hinten, Nebelschwaden umspielen seinen Körper – «Game over» verkündet das pathosschwangere Bild.

Gerichtet war die Botschaft an jene, die ihn hassen, sowie «radikale linke Demokraten». Für Trumps politische Gegner ist das Spiel allerdings noch lange nicht aus – es geht nun in eine neue Runde. Die derzeit mächtigste Demokratin Amerikas, Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi, nimmt Barrs Pressekonferenz am Morgen zum Anlass, ihre Forderung nach einer Aussage Muellers vor dem Kongress zu bekräftigen. Barrs von Parteiinteressen geleitetes Verhalten zeuge einmal mehr vom erschütternden Versuch der Trump-Regierung, die öffentliche Meinung zum Mueller-Bericht zu beeinflussen. So hatte der Justizminister unter anderem Trumps Versuche, die Ermittlungen zu steuern, damit gerechtfertigt, dass dieser wütend und frustriert gewesen sei.

Mit Barr habe der Präsident nun den Justizminister, den er wollte, kommentiert die «New York Times». Eine Anspielung auf Barrs Amtsvorgänger Jeff Sessions, der sich früh wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen zurückgezogen hatte – eine Entscheidung, die ihm der Präsident nie verzieh.

Noch deutlichere Worte findet Senatorin Elizabeth Warren, eine der Kandidatinnen im breiten demokratischen Bewerberfeld um die kommende Präsidentschaft: «Es ist eine Schande zu sehen, dass ein Justizminister auftritt, als sei er der persönliche Anwalt und Pressesprecher des Präsidenten der Vereinigten Staaten», schreibt sie bei Twitter. Die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand – ebenfalls im Rennen um die demokratische Kandidatur – spricht von einer «Farce» und einer «peinlichen Propaganda-Darbietung».