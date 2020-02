«Ein Desaster für die Demokraten, nichts funktioniert»

Iowas Parteichef Troy Price sagte am Dienstag, die Ergebnisse würden «später am Tag» bekanntgegeben. Die Stimmen würden per Hand überprüft. Price äusserte sich in einer kurzen Telefonkonferenz mit Journalisten um 1.00 Uhr nachts (Ortszeit/8.00 Uhr MEZ). Er legte auf, ohne Fragen zu beantworten.

Seither ist von den Demokraten nichts mehr zu hören, gemeldet hat sich hingegen US-Präsident Donald Trump auf Twitter. Die demokratische Vorwahl sei ein einziges Desaster, schrieb er. Es funktioniere nichts. Das sei vergleichbar mit der Zeit, als die Demokraten das Land regierten. Die einzige Person, die einen grossen Sieg in Iowa verbuchen könne, sei «Trump».

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020