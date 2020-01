Donald Trump und die Trinkhalme

Also wickelte der findige Marvin C. Stone Papier um einen Bleistift, verleimte das Papier, wo es auf sich selbst traf, und liess den Bleistift hinausrutschen. Nun besass er ein Papierröhrli, durch das er seinen Cocktail ohne geschmacklichen Kollateralschaden einsaugen konnte. Der Moment gilt als die Geburtsstunde des modernen Trinkhalms, der heute gemeinhin aus Polyethylen oder Polypropylen, aus Plastik also, hergestellt wird – noch.

Die kulturgeschichtliche Bedeutung des Trinkhalms, den schon die Sumerer zum Bierschlürfen nutzten, unterliegt nämlich einem Wandel. Es ist ja so, dass die Menschheit inzwischen an ungefähr 40 Milliarden Trinkhalmen im Jahr nuckelt, nur um sie nach dem Getränkekonsum schleunigst wegzuschmeissen, was sich als eine Riesensauerei herausstellt. Denn das Zeugs landet zu einem Gutteil (eher Schlechtteil) als Plastikmüll in den Ozeanen und verrottet erst in fünfhundert Jahren.

Vegane und laktosefreie Trinkhalme

Deshalb will die EU die Plastikröhrchen im nächsten Jahr verbieten, die Schweiz zögert noch, aber man erkennt hier ein schönes Gesetz des freien Marktes: Was unausweichlich ist, wird manchmal freiwillig erledigt. Starbucks, Lidl, Aldi, McDonald’s, Burger King haben schon umgerüstet oder arbeiten dran. Die Alternativen sind bunt und vielfältig. Gebastelt wird an Trinkhalmen aus Edelstahl und Glas, aus Bambus und Papier, aus Weizenstroh und Reet, aus Hartweizengriess, Zuckermais oder Apfelfasern, was den Trinkhalm zusätzlich noch essbar macht, vegan und laktosefrei.

Irre, was es alles gibt, wenn es nur gebraucht wird! Auch ein jüngst aus Grossbritannien gemeldeter Unfall (der Trinkversuch mittels eines Metallröhrchens ging ins Auge) kann nur als Ausreisser der unaufhaltsamen Karriere umweltfreundlicher Trinkhalme gelten. Das ökologische Röhrchen ist in aller Munde. Wenn da nur nicht Donald Trump wäre.

Der amerikanische Präsident wirbt auf seiner Wahlkampfwebsite, ausser für Trump-Packpapier und Trump-Hundehalsbänder, für den «Trump Straw». Der ist rot mit schwarzer Schrift, 22 Zentimeter lang, natürlich aus Plastik und «Made in USA». Hier setzt Trump voll auf die Karte, dass man mit einem amerikanischen Kulturgut nicht brechen sollte. Seine Website vermeldet: «Liberale Papierhalme funktionieren nicht. Steht an der Seite von Präsident Trump.» Und kauft euch ein Paket Plastiktrinkhalme noch heute!

Die kosten den stolzen Preis von 15 Dollar im Zehnerpack und spülten schon im ersten Monat, da sie im Angebot standen, angeblich 670000 Dollar in Trumps Wahlkampfkasse.

Da gucken Nancy Pelosi & friends, um es plastisch zu sagen, ganz schön in die Röhre.