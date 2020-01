Diese Karawane wird ihr Ziel nicht erreichen

Die Gründe, weshalb Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador in die USA fliehen wollen, lassen sich leicht nachvollziehen: Armut und Bandenkriminalität, Letztere in einem Ausmass, als herrschte in den Ländern Bürgerkrieg. Die Menschenkarawanen, die ab Oktober 2018 durch Zentralamerika und Mexiko an die Südgrenze der Vereinigten Staaten gezogen sind, erregten zwar die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, aber auch den Zorn des amerikanischen Präsidenten.

6000 Soldaten an die Grenze

Um die Migranten möglichst früh zu stoppen, hat Trump die Regierungen Zentralamerikas und Mexikos erpresst, indem er ihnen drohte, Entwicklungshilfe zu streichen und Strafzölle zu erheben. Das haben seine Gegner im In- und Ausland als mafiös kritisiert, als Skrupellosigkeit, die das Verhältnis zu den südlichen Nachbarn vergiften würde. Eines lässt sich aber nicht bestreiten: Trumps Massnahmen sind aus seiner Sicht erfolgreich. Von den Auswanderern, die sich diese Woche auf den Weg in den Norden gemacht haben, werden nur die allerwenigsten Texas oder Kalifornien erreichen.

Das liegt etwa daran, dass Trump die guatemaltekische Regierung dazu bewogen hat, ihr Land vertraglich als sicher zu erklären. Das ist angesichts der dort herrschenden Zustände zwar absurd, erlaubt es aber den US-Behörden, auch Asylbewerber aus anderen Ländern, die auf ihrer Reise Guatemala durchquert haben, in das zentralamerikanische Land zurückzuschaffen. Und Guatemala müssen alle durchqueren, die aus südlicher gelegenen Staaten in die USA wollen.

Entgegen seines Wahlkampfversprechens ist Mexikos linker Präsident Andrés Manuel López Obrador unter dem Druck der US-Regierung auf eine harte Migrationspolitik umgeschwenkt. 6000 Soldaten der neu geschaffenen Nationalgarde überwachen seit Juni 2019 die Grenze zu Guatemala, vergangenes Jahr haben Mexikos Behörden 120'000 Migranten aus Zentralamerika zurückgeschafft. Nachdem die neue Karawane in San Pedro Sula aufgebrochen war, beteuerte die mexikanische Innenministerin Olga Sánchez Cordero: «Mexiko ist kein Transitland.»

Trumps Migrationspolitik funktioniert letztlich nach demselben Prinzip wie jene der EU. Die schmutzige Arbeit müssen andere verrichten.

An Mexikos Südgrenze ist die Zahl der Einwanderer aus Zentralamerika im zweiten Halbjahr 2019 um 70 Prozent eingebrochen. Jene, die das Land trotz López Obradors abschreckender Migrationspolitik zu durchqueren versuchen, tun dies – anders als noch vor einem Jahr – unauffällig, in kleinen Gruppen. Das macht es für Mexikos Drogenkartelle einfacher, Migranten zu entführen und deren Angehörige in den Herkunftsländern zu erpressen. An der Südgrenze der USA fiel die Zahl der aufgegriffenen Zentralamerikaner von 130'000, dem Höchststand im Mai 2019, auf rund 30'000 im vergangenen Dezember.

Trumps Migrationspolitik funktioniert letztlich nach demselben Prinzip wie jene der EU: Die schmutzige, harte, oft unmenschliche Arbeit, Migranten aufzuhalten und zurückzuschicken, wird anderen Regierungen aufgebürdet. Humanitäre Erwägungen zählen wenig, Abschreckung alles. Es ist knallharte Realpolitik, ganz darauf ausgerichtet, die Zahl der Neuankömmlinge zu senken. Entgegen der häufig geäusserten Behauptung, verzweifelte Opfer von Armut und Gewalt fänden immer einen Weg, ist sie offensichtlich wirksam.