Die verkorkste Woche des US-Präsidenten

Unerwünscht: Der US-Präsident war im Ort des Schreckens bei vielen Menschen nicht willkommen. (Video: AP/Storyful)

Der Vorwurf, er habe mit seinen dauernden Attacken auf hispanische Migranten zu der Massenschiesserei in El Paso beigetragen, traf Trump empfindlich und trieb ihn zu diversen Gegenangriffen. Mal machte er «Fake News» als Mitschuldige an den Massakern verantwortlich, mal keilte er gegen die demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden («schläfriger Joe») und Juan Castro («der ist nicht viel»). Trumps Besuche in Dayton und El Paso gerieten überdies zu hermetisch abgeriegelten Veranstaltungen ohne öffentliche Auftritte und waren von Protesten begeleitet. Und kaum hatte er Dayton verlassen, legte sich der Präsident per Twitter völlig grundlos mit der demokratischen Bügermeisterin der Stadt an.

Just left Dayton, Ohio, where I met with the Victims & families, Law Enforcement, Medical Staff & First Responders. It was a warm & wonderful visit. Tremendous enthusiasm & even Love. Then I saw failed Presidential Candidate (0%) Sherrod Brown & Mayor Whaley totally..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

Den lokalen Präsidentschaftskandidaten heruntergeputzt

Beim anschliessenden Besuch eines Krankenhauses in El Paso prahlte Trump vor Ärzten und Krankenschwestern mit der grossen Menschenmenge, die er bei einem Besuch der Stadt im Februar angezogen hatte. «Das war vielleicht eine Menge, und draussen warteten doppelt so viele! Und dann gab es noch diesen verrückten Beto, und zu dem kamen nur 400 Leute auf einem Parkplatz», brüstete sich Trump laut dem Handy-Video eines der Anwesenden. 22 Menschen waren in El Paso erschossen worden, der Präsident aber nutzte die Gelegenheit, den aus El Paso stammenden demokratischen Präsidentschaftskandidaten Beto O’Rourke herunterzuputzen.

Noch wirrer mutete ein Foto auf dem Twitter-Konto von First Lady Melania an: Es zeigt sie und den Präsidenten mit einem Baby, dessen Eltern bei dem Massenschiesserei in El Paso ums Leben gekommen sind. Melania hält das Waisenkind und lächelt, Trump grinst und gibt das Zeichen für «Daumen hoch».