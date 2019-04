Die erste Hilfslieferung des Roten Kreuzes erreicht Venezuela

Erste Hilfsgüter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) sind in Venezuela eingetroffen. Ein Flugzeug mit Medikamenten und Stromgeneratoren an Bord landete am Dienstag auf dem Flughafen von Caracas, wie das IKRK über Twitter mitteilte.

Die aus Panama entsandte Ladung ist Teil einer Aufstockung der humanitären Hilfe für Venezuela um fast das Dreifache auf knapp 25 Millionen Dollar. Dies hatte das IKRK vor wenigen Tagen beschlossen.

«Wir bitten alle, die Politisierung dieses grossen Erfolgs zu vermeiden», erklärte der Präsident des venezolanischen Roten Kreuzes, Mario Villarroel. Die vorgesehene Auslieferung an 28 Spitäler in Venezuela werde nach den Prinzipien der Unabhängigkeit und Neutralität erfolgen. Das IKRK hatte kürzlich mit Venezuelas Gesundheitsministerium ein Abkommen unterzeichnet, um die Menschen notversorgen zu können.