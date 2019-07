Die andere Version der amerikanischen Geschichte

Seine TV-Rede am amerikanischen Nationalfeiertag beleuchtete ein Geschichtsverständnis, das Donald Trump mit vielen seiner Anhänger teilt. Es ging vorrangig um amerikanische Grösse, laut Trump am eindrücklichsten symbolisiert durch die stets heldenhaften US-Streitkräfte. Zwar erwähnte der Präsident in seiner Ansprache an die Nation Bürgerrechtler und Erfinder, die meiste Zeit aber widmete er militärischen Mythen sowie illustren Gründervätern wie George Washington und Thomas Jefferson.