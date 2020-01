Impeachment: US-Senat blockiert Zeugenaussagen

Das war ein Rückschlag für die Demokraten. Weil sie nur auf 47 von 100 Stimmen im Senat kommen, brauchten sie mindestens vier Republikaner, die für die ­Anhörung von Zeugen votierten. Mit Susan Collins und Mitt Romney fanden sie aber zunächst nur zwei Republikaner, die sich ­öffentlich dafür aussprachen. Die Entscheidung gegen Zeugen zeichnete sich ab, als Lamar Alexander aus Tennessee verkündete, dass es in seinen Augen «keine Notwendigkeit» für ­Zeugen und weitere Beweise gebe. Der Senator tritt Ende des Jahres von seinem Amt zurück und galt als Wackelkandidat, der es sich ­politisch leisten könnte, sich auf die Seite der Demokraten zu schlagen.

Folgenloses Bolton-Buch

Alexander sagte, er sehe es zwar für erwiesen an, dass Trump die Ukraine darum gebeten habe, gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu ermitteln. Dafür habe er auch US-Militärhilfe an Kiew zurückbehalten. Die Ankläger des Repräsentantenhauses hätten für diesen Vorwurf ausreichend Belege geliefert, und Trump selbst habe in einem Fernseh­interview im vergangenen Oktober so gut wie zugegeben, dass er von der Ukraine Ermittlungen gegen Biden gefordert hatte. Dieses Verhalten Trumps sei «unan­gebracht», sagte Alexander. Es rechtfertige aber keine Amtsenthebung. Über die politische ­Zukunft des Präsidenten müssten die amerikanischen Wähler im kommenden November ­entscheiden.

An Alexanders Haltung schien auch die jüngste Enthüllung in der Ukraine-Affäre nichts mehr zu ändern. Kurz vor Beginn der Verhandlung im Senat veröffentlichte die «New York Times» neue Details aus Boltons Buch. Trump, schrieb die Zeitung, habe Bolton im vergangenen Mai dazu gedrängt, seinem persönlichen Anwalt Rudy Giuliani dabei zu helfen, belastendes Material über Trumps politischen Rivalen in der Ukraine zu besorgen. Er, ­Bolton, habe dies verweigert. Trump bestritt Boltons Darstellung in einer Stellungnahme, doch die Ankläger der Demokraten nahmen den Bericht im ­Senatssaal trotzdem sofort auf. Er unterstreiche, wie dringend es geboten sei, Bolton als Zeugen vorzuladen, sagte der Abgeordnete Adam Schiff.

Trotzdem sagte mit Lisa Murkowski aus Alaska dann auch noch die letzte mögliche Wackelkandidatin der Republikaner ab: Sie habe genug gehört. Die Demokraten sahen angesichts dieser Entwicklung kaum mehr Chancen, eine Mehrheit für Zeugen zu erhalten. Trotzdem drängten sie am Freitag erneut darauf. Die Opposition argumentierte auch damit, dass eine Mehrheit von 73 Prozent der Amerikaner in Umfragen einen Prozess mit Zeugen befürwortet. Nach Ansicht der Republikaner würde dies das Verfahren nur unnötig verlängern. Es sehe so aus, als stünde einem raschen Freispruch Trumps nichts mehr im Weg, sagte der republikanische Senator John Barrasso. Freitag werde «ein grosser Tag», sagte auch Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Partei.

Bei den Demokraten gab es ­allerdings Bestrebungen, die Schlussabstimmung mit Voten über Verfahrensfragen noch zu verzögern. Auch die Möglichkeit, dass der Senat sich noch in eine geschlossene Beratung zurückziehen und erst Anfang oder ­sogar Mitte der kommenden ­Woche zur Schlussabstimmung schreiten könnte, stand am Freitag im Raum.