Die Realität schlägt zurück

Allerdings geschieht dies nun vor dramatischen Aussichten, die auch für Trump noch unabsehbare Konsequenzen haben dürften. Diesmal wird er Verantwortung übernehmen müssen, wie sich bereits an gewissen Reaktionen zeigt.

«Einfach nur stumm den Kopf zu schütteln und die Augen zu verdrehen, reicht da nicht»Stephen Lynch, Repräsentant aus Massachusetts

So musste sich der Immunologe Anthony Fauci, der den Präsidenten in der Corona-Krise berät, von Stephen Lynch, Repräsentant aus Massachusetts, in einem öffentlichen Hearing eine unangenehme Frage gefallen lassen: Am 6. März habe der Präsident bei einer Pressekonferenz den Leuten in seinem District versichert, es lägen Gesichtsmasken für sie bereit. Aber es gebe keine Gesichtsmasken. Und er, Fauci, sei daneben gestanden, als er das sagte, und habe nichts gesagt. «Wir brauchen Ehrlichkeit in einer solchen Situation. Man muss gegen so etwas Stellung beziehen. Von Beamten des Gesundheitswesens erwarte ich das. Einfach nur stumm den Kopf zu schütteln und die Augen zu verdrehen, reicht da nicht», so Lynch.

Die Aufforderung, die Wahrheit zu sagen und dafür einzustehen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber in Trumps Amerika tönt es schon fast wie eine Aufforderung zur Rebellion, wenn jemand sagt, man müsse gegen die Lügen des Präsidenten aufstehen.