Die Demokraten sorgen gerade für Party-Stimmung bei Donald Trump

Nach dem Auszählungsdebakel bei den Parteiversammlungen in Iowa schieben sich die Iowa-Demokraten und Tom Perez, der Vorsitzende des Demokratischen Nationalkomitees DNC gegenseitig den schwarzen Peter zu. Die demokratischen Kandidaten gehen unterdessen vor den heutigen Vorwahlen in New Hampshire zusehends aggressiv miteinander um. Statt sich auf Donald Trump zu konzentrieren, bietet die Partei ein Bild politischer Zerrissenheit und Inkompetenz.

Mit wachsendem Misstrauen beäugt das demokratische Establishment den neuerlichen Aufstieg des parteilosen Senators Bernie Sanders, der sich bereits 2016 um die Kandidatur beworben hatte. Der demokratische Sozialist aus dem neuenglischen Vermont könnte nach Iowa auch in New Hampshire Furore machen – und ängstigt viele Demokraten, die in ihm die US-Version des britischen Labour-Losers Jeremy Corbyn sehen.

«Bernie Sanders ist kein Demokrat, sondern immer ein Ideologe.»James Carville, Alt-Stratege

Zusätzliche Gefahr droht der Partei, weil viele der überwiegend jungen Sanders-Anhänger laut Umfragen sämtliche andere demokratischen Bewerber ablehnen. Womöglich würden sie die Präsidentschaftswahl im Herbst aussitzen, wenn ihr Held nicht zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wird – was wohl die Wiederwahl Donald Trumps bedeutete.

Vergangene Woche sprach Alt-Stratege James Carville, bekannt als Architekt von Bill Clintons Wahlsieg 1992, vielen Demokraten aus der Seele, als er Sanders live im TV niedermachte. «Wir müssen uns entscheiden, was wir sein wollen: Ein ideologischer Kult oder eine Partei, die Mehrheiten anzieht», erklärte Carville. Und weiter: «Bernie Sanders ist kein Demokrat, er war niemals ein Demokrat, sondern immer ein Ideologe».

«Niemand mag ihn.»Hillary Clinton über Sanders

Carvilles Kritik an dem Senator aus Vermont wird von vielen gemässigten Demokraten geteilt. Besonders im Clinton-Lager wird Sanders noch immer vorgeworfen, sich 2016 nach seiner Vorwahl-Niederlage gegen Hillary Clinton nicht genügend für die Ex-Aussenministerin eingesetzt zu haben. Sanders trage daher Mitschuld an ihrer Niederlage gegen Donald Trump.