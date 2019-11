«Ich musste das melden»

Das hatte mit der Eindringlichkeit zu tun, mit der Vindman am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss seine Rolle bei den Ereignissen der vergangenen Monate schilderte. Der Ukraine-Spezialist war am 25. Juli beim Telefonat zugeschaltet, das Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky führte. In dem Gespräch forderte der Amerikaner seinen Amtskollegen auf, Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden aufzunehmen. «Ich wusste ohne zu zögern, dass ich das melden musste. Es war meine Pflicht», sagte Vindman. Es sei «unangebracht» vom Präsidenten, von einer ausländischen Macht eine parteipolitisch motivierte Untersuchung zu verlangen. Vindman wandte sich an den Rechtsdienst des Nationalen Sicherheitsrats.