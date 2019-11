Impeachment-Anhörungen: Schlüsselfigur sagt aus

Taylor nannte es in einer SMS «verrückt», Militärhilfe zurückzuhalten, um Hilfe für eine politische Kampagne zu erzwingen. Sondland antwortete: «Bill, ich glaube, du hast die Absicht von Präsident Trump falsch verstanden.» Der habe ein Quidproquo ausgeschlossen. Das liest sich noch heute derart formell, als habe Sondland vorbeugen wollen für den Fall, dass es Ermittlungen gibt. Ein Geschäft der Gegenleistung gilt stets als Gefahr für ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen US-Präsidenten – genau dazu ist es gekommen.

Wieso hat er die Aussage revidiert?

Die demokratischen Abgeordneten interessieren sich extrem dafür, wieso Sondland seine Aussage Anfang November plötzlich revidiert hat. Sie zweifeln die Darstellung von Sondlands Anwalt an, dass sein Mandant sich nach den Stellungnahmen einiger Zeugen wieder daran erinnert habe: Ihm sei klar geworden, dass es einen Zusammenhang zwischen Trumps Drängen auf Ermittlungen zu den Ukraine-Geschäften seines innenpolitischen Rivalen Joe Biden und zurückgehaltenen US-Hilfen für Kiew gegeben haben müsse. Diese Verknüpfung habe er in Warschau auch einem Berater Selenskis übermittelt. Sondland wird heute mehrfach gefragt werden, wie er eine solche wichtige Sache habe vergessen können.

In den vergangenen Tagen kamen zudem wenig schmeichelhafte Dinge über Sondland zum Vorschein. So beschrieb der Karrierediplomat David Holmes nicht nur, dass er Ende Juli neben Sondland in einem Restaurant in Kiew gesessen habe, als Sondland mit Trump telefonierte und über die möglichen Ermittlungen gegen Hunter Biden in der Ukraine sprach. Der US-Präsident sprach Holmes zufolge so laut, dass Sondland das Mobiltelefon von seinem Ohr weghielt, weshalb der Diplomat mithören konnte. Holmes äusserte die Befürchtung, dass Sondlands Gespräche abgehört würden, da er ein privates Telefon nutzte – und zwei der drei Mobilfunkunternehmen in der Ukraine russische Eigentümer haben.

Ein fleissiger Twitterer

Sondlands Sorglosigkeit erklärt sich damit, dass er eben kein ausgebildeter Diplomat ist. Dass Grossspender ohne aussenpolitische Erfahrung Botschafter werden, ist in den USA üblich – auch die Demokraten Bill Clinton und Barack Obama belohnten Unterstützer mit solchen Posten. Zuletzt wurde auch bekannt, dass der Ex-Hotelier Sondland eine Million US-Dollar an Steuergeld dafür ausgab, die Residenz des Botschafters zu renovieren: allein 400'000 Dollar wurden in eine neue Küche investiert.

Wie Trump nutzt Sondland Twitter, um als @USAmbEU seine Botschaften zu verbreiten. Über seinen Anwalt lässt er erklären, dass er nicht an Rücktritt denke und weiter das Vertrauen von Aussenminister Mike Pompeo geniesse. Allerdings spricht in Brüssel kaum jemand mehr von jenem «Neustart», den Sondland zum Amtsantritt der neuen EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen ankündigte.