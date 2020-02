Der Kandidat, für den Geld keine Rolle spielt

Doch Bloombergs Kampagne gewinnt an Momentum. Jeden Tag laufen seine Spots, jeden Tag wird er bekannter im Land. Dazu kommt, dass er mittlerweile die Aufmerksamkeit des Präsidenten auf sich gezogen hat.

Mini Mike is a 5’4” mass of dead energy who does not want to be on the debate stage with these professional politicians. No boxes please. He hates Crazy Bernie and will, with enough money, possibly stop him. Bernie’s people will go nuts! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020

Trump verhöhnt Bloomberg auf Twitter fortwährend als «Mini Mike» und schreibt wieder und wieder, sein potenzieller Gegner sei lediglich 1,60 Meter gross. Bloomberg ist in der Tat kein Riese, aber er ist immerhin 1,70 Meter gross. Dass Trump nun so viel über Bloomberg twittert und diesen mit einem Spitznamen bedacht hat, bedeutet, dass er ihn ernst nimmt. Er hat verstanden, dass dieser Kandidat ihm gefährlich werden könnte.

Bloomberg trifft Trump an dessen wunden Punkten

In der vergangenen Woche beschrieb Trump seinen Rivalen als «Masse an toter Energie». In der Regel antworten die Opfer von Trumps Kanonaden nicht, weil sie sich nicht auf das Niveau des Präsidenten begeben wollen und weil unter den Demokraten der Eindruck herrscht, dass man dieses Spiel gegen Trump nur verlieren kann. Er rudert bekanntlich nie zurück und legt immer noch mal nach. Bloomberg aber nahm die Vorlage umgehend auf.

Ebenfalls auf Twitter verbreitete er, dass er und Trump viele gemeinsame Bekannte in New York hätten, und dass diese alle hinter dessen Rücken über ihn lachen und ihn einen Clown nennen würden.

.@realDonaldTrump - we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence. I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020

Das war keine subtile Attacke, aber eine schlaue, denn dass die New Yorker Society ihn nicht ernst nimmt, ärgert Trump seit jeher. Bloomberg fuhr fort, indem er anmerkte, Trump habe ein Vermögen geerbt und durch dumme Deals verschleudert. Ein weiterer wunder Punkt des Präsidenten, der sich gern als den grössten Dealmaker des Planeten präsentiert. Ausserdem eine Erinnerung daran, dass er, Bloomberg, viel, viel reicher ist als der Präsident.

In den kommenden Wochen wird Bloomberg weitaus mehr Aufmerksamkeit zuteil werden als bisher. Dabei wird immer wieder Thema sein, dass er sich in der Vergangenheit herablassend gegenüber Frauen geäussert hat und dass in seiner Zeit als New Yorker Bürgermeister besonders Angehörige von Minderheiten wahllos von der Polizei durchsucht wurden. Nicht zuletzt werden viele Demokraten sich fragen müssen, ob sie sich hinter einem Mann versammeln wollen, der vor nicht allzu langer Zeit noch erklärter Republikaner war.

