Das dunkle Erbe der Eliteuniversität

Andere finden, es sei falsch, dass auch afroamerikanische Studenten in den Fonds einzahlen müssten, gerade, weil sich viele die jährlichen Studiengebühren von 55'000 Dollar ohnehin kaum leisten könnten. Ein Drittel der Studenten stimmte schliesslich gegen den Fonds.

Ein Test für die Demokraten

Schon jetzt zieht die Debatte der Studenten Kreise ausserhalb der Universität. Auch andere Elitehochschulen an der Ostküste – darunter Harvard, Brown oder die University of Virginia – haben eine problematische Geschichte, die Verbindungen zur Sklaverei aufweist. Die Beschäftigung damit setzte teils nur zögerlich ein. Was in Georgetown geschehe, zeige nun, dass sich das politische Klima in Amerika ­verändere, sagte die Historikerin Marcia Chatelain gegenüber dem Webmagazin «Politico». Viele Leute kämen zum Schluss, dass es nicht mehr reiche, Rassismus verbal zu verurteilen. «Es geht jetzt darum, konkret Verantwortung zu übernehmen für ­frühere Entscheidungen, die bis heute nachwirken.» Tatsächlich hat das Thema längst auch den demokratischen Präsidentschaftswahl­kampf erreicht.

Cory Booker, einer der zwanzig Bewerber der Partei und selbst direkter Nachfahre von Sklaven, reichte im Senat einen Gesetzesentwurf ein, der eine wissenschaftliche Untersuchung über die Reparationsfrage verlangt. Die wirtschaftliche Unterdrückung der Afroamerikaner habe mit der Abschaffung der Sklaverei 1865 nicht aufgehört, sagte er. Es habe in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von rassistischen Strukturen gegeben, die diese Benachteiligung fortgeführt hätten. Reparationen seien ein Weg, um die Folgen dieser Politik zu korrigieren.

Neben Booker hat sich eine ­Reihe weiterer Präsidentschaftskandidaten für Reparationen ausgesprochen, darunter die Sena­torinnen Kamala Harris und ­Elizabeth Warren sowie der ehemalige ­Kongressabgeordnete Beto O’Rourke. Das ist auch dem Druck der linken Partei­basis ­geschuldet, dem sich viele Kandidaten in den Vorwahlen ausgesetzt sehen: Dort ist die Forderung populär. Bei den Amerikanern insgesamt sieht es allerdings anders aus. In den Umfragen lehnen zwei Drittel der Bevölkerung Reparationen ab, selbst unter ­Afroamerikanern spricht sich nur eine knappe Mehrheit dafür aus.

Weiter Weg

Was dabei genau unter Reparationen verstanden wird, wer Anspruch darauf hätte und in welcher Form sie ausgerichtet würden: All dies wird in dieser Debatte kaum je klar. Kamm ­Howard, der Co-Präsident der Nationalen Koalition der Schwarzen für Reparationen in ­Amerika, definiert Reparationen als «jede Form von Entschädigung, die Leuten afroamerikanischer Herkunft dabei hilft, Vermögen aufzubauen». Dazu könnten Steuererleichterungen, Bildungsgutscheine oder Geschäftskredite gehören.

Der Weg von der Forderung zur politischen Realität scheint auf jeden Fall sehr weit. An der Georgetown-Universität hoffen die Studenten trotzdem, einen ersten Schritt gemacht zu haben.