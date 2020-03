Das bittere Ende der einstigen Favoritin Elizabeth Warren

Ob sexistische Muster alleine Warrens Niedergang erklären, ist fraglich. Ein Wendepunkt in ihrem Wahlkampf war, als sie sich für die Einführung einer staatlichen Krankenversicherung für alle aussprach und dies mit der Abschaffung der privaten Krankenkassen verbinden wollte. Die Kosten dafür bezifferte sie mit 20 Billionen Dollar. Nach Kritik von moderaten Rivalen wie Pete Buttigieg versuchte sie, ihre Position abzuschwächen, was ihr wiederum bei linken Anhängern schadete. Zudem war Warren zwar stets sehr beliebt bei weissen Demokraten mit College-Abschluss, doch unter Schwarzen und Latinos sowie bei Arbeitern erreichte sie nie grossen Zuspruch.

Wen empfiehlt Warren zur Wahl?

Nach Warrens Rückzug steht die Frage im Raum, ob sie sich für einen der verbleibenden Kandidaten ausspricht. Sie habe sich noch nicht entschieden, sagte sie am Donnerstag, und sie werde sich dafür auch weiterhin Zeit nehmen. Sie führte sowohl mit Bernie Sanders wie auch mit Joe Biden Telefonate. Beide Männer hoffen, von Warren eine Wahlempfehlung zu erhalten, die den weiteren Verlauf des Wahlkampfs prägen könnte. An wen die Stimmen von Warrens Anhängern in den kommenden Vorwahlen gehen werden, ist schwierig zu sagen. In einer Umfrage des Instituts Morning Consult nannten 43 Prozent der Warren-Unterstützer als zweite Wahl Bernie Sanders, 36 Prozent tendieren danach zu Joe Biden.

Mit Sanders verbinden Warren viele politische Ziele, besonders, was die Wirtschaftspolitik betrifft. So fordern beide eine stärkere Regulierung und Zerschlagung von Big-Tech-Konzernen wie Facebook, Google und Amazon. Im Verlauf des Wahlkampfs wurde der Ton zwischen beiden Politikern allerdings gehässiger. Anhänger von Sanders warfen Warren zuletzt vor, dem linken Senators am Super Tuesday in mehreren Bundesstaaten entscheidende Stimmen weggenommen zu haben. Mit Biden verbindet Warren dagegen, dass beide in der Regierung von Barack Obama tätig waren: Er als Vizepräsident, sie als erste Chefin einer neu geschaffenen Konsumentenschutzbehörde für den Finanzsektor.

Sie habe Abschiede immer gehasst, sagte Warren, als sie ihren Mitarbeitern am Donnerstag eröffnete, dass sie ihren Wahlkampf einstelle. Aber sie habe gelernt, dass kaum ein Abschied für immer sei. Sie sei zwar nicht mehr Präsidentschaftskandidatin, aber der Kampf sei nicht zu Ende: «Wir werden weitermachen. Grosse Ideen sterben nie.»