Da will einer cool wirken

Instagram ändert wegen Bloomberg seine Regeln

Bloombergs Offensive hat nun sogar Instagrams Mutterkonzern Facebook veranlasst, seine Regeln zu ändern. Wie das Onlinemagazin TechCrunch berichtet, hatte die Plattform Politikern bisher nicht erlaubt, bezahlte Partnerschaften mit Influencern oder anderen Marken einzugehen. Denn dadurch wäre es den Kampagnen möglich gewesen, Geld auf Instagram zu verdienen. Der Konzern behauptet, er wolle aber keinen politischen Einfluss nehmen. Inwieweit Facebook die Verantwortung für brutale politische Kampagnen von den USA bis Myanmar trägt, wird seit der Wahl Donald Trumps 2016 diskutiert.

Das Beispiel Bloomberg zeigt also auch, wie man Regeländerungen in den grossen sozialen Netzwerken erzwingen kann. Nun sind bezahlte politische Botschaften auf Instagram erlaubt, sofern der Auftraggeber den Influencer bezahlt und somit kein Geld von oder an Facebook fliesst. Ausserdem müssen die Partnerschaften kenntlich gemacht werden.

Unter jedem der zahlreichen Bloomberg-Memes steht deshalb jetzt der Zusatz: «Bezahlte Partnerschaft mit mikebloomberg». Allerdings war ja genau das ohnehin schon Teil des selbstbezogenen Memes: «yes, this is really #sponsored by @mikebloomberg», steht in der Beschreibung des Bilds von kalesalad.

Ob die Social-Media-Strategie von Michael Bloomberg aufgeht, ist allerdings unklar. Zumindest beschert sie ihm aber eine Menge Aufmerksamkeit. Damit erinnert sie an die Kampagne von Trump 2016, in der Aufmerksamkeit wichtiger war als Inhalte, kritisiert Charlie Warzel, Kolumnist für die New York Times. Die Top-Kommentare von anderen Instagram-Usern unter fast jedem der Beiträge jedenfalls beschimpfen den Präsidentschaftsbewerber als Rassist und «Boomer», so ziemlich die beiden schlimmsten Vorwürfe auf Instagram. Auch der Nutzen für die Influencer ist fraglich: Glaubt man den Kommentaren, sind viele Nutzer kalesalad entfolgt, weil der Account Wahlwerbung für Bloomberg macht.