Corbyns Debakel als Warnung für die US-Demokraten

Mitten in die zusehends bittere Auseinandersetzung zwischen Demokraten und Republikanern über die Anklageerhebung gegen Donald Trump platzte am Mittwoch die Nachricht vom Triumph der Konservativen bei den britischen Wahlen – und von der schmählichen Niederlage von Jeremy Corbyns Labour Party. Was sich in London ereignete, wird in den nächsten Wochen vor allem die Demokratische Partei in Washington beschäftigen.