Buttigieg hat Geschichte geschrieben

Dann sein Alter, jetzt 38 Jahre. Buttigieg schickte sich an, der jüngste Präsident der US-Geschichte werden zu wollen. Was für eine Anmassung. Oder sein Job. Bis Jahresanfang war er Bürgermeister der 100'000-Einwohner-Stadt South Bend in Indiana. Sie haben ihn behandelt wie einen Dorfvorsteher, der seine Grenzen nicht kennt. Und dass er dazu noch aussieht wie ein Schulstreber, nun ja.

Homosexualität gilt noch immer als Todsünde

Buttigieg hat sich nicht beirren lassen, er hat weitergemacht. Er hat in Umfragen zugelegt. Er hat in Iowa die Vorwahl knapp gewonnen. Er landete in New Hampshire auf Platz zwei hinter Bernie Sanders. Er hat aus seiner Kandidatur eine Bewegung gemacht. Nach enttäuschenden Ergebnissen in Nevada und South Carolina hat er am Sonntag seine Kandidatur folgerichtig beendet.

