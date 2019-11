Braucht Brasilien wieder einen Kaiser?

Diese glorreiche Zeit endete am 15. November 1889: In Rio de Janeiro stürzte General Deodoro da Fonseca die Regierung. Der unblutige Putsch führte zur Abschaffung der Monarchie und Errichtung der Republik.

Brasilien als Sonderfall

Eine Monarchie, ein Kaiserreich in Südamerika? Und dies zu einer Zeit, in der die anderen Kolonien der Neuen Welt sich vom Mutterland abgelöst hatten oder ablösten? Tatsächlich kann man von einem Sonderfall sprechen. Die napoleonischen Wirren in Spanien und Portugal führten hier nicht unmittelbar zur Unabhängigkeit. Vielmehr wurde Brasilien Garant für das Überleben des portugiesischen Königs Dom João, der 1807 dorthin geflüchtet war.

Und trotzdem hat die Monarchie viel mit der Unabhängigkeit des Landes zu tun: Nachdem Dom João 1821 nach Portugal zurückgekehrt war, um sich dort den Thron zu sichern, liess sich sein Sohn Pedro zum Kaiser von Brasilien krönen, erklärte das Land für unabhängig und installierte eine parlamentarische Monarchie.

Als er neun Jahre später dem Beispiel des Vaters folgte und in die alte Heimat nach Portugal zurückkehrte, blieb der Prinzregent zurück. 1840 wurde er als Pedro II gekrönt. Es ist vor allem seinetwegen, dass manch ein Brasilianer heute noch dem Kaiserreich nachtrauert.

Blütezeit für Kultur und Wissenschaft

Der junge Kaiser wollte sein Land nach dem Vorbild der USA modernisieren. Dank europäischer Einwanderung begann die Industrialisierung des Landes. Der Export wichtiger Rohstoffe und Nahrungsmittel brachte Reichtum. Dom Pedro II liess Eisenbahnen, das Telefon- und Telegrafennetz bauen. Und er förderte Kultur und Wissenschaft im In- und Ausland.