Brasiliens Ex-Präsident Temer muss zurück ins Gefängnis

Der frühere brasilianische Präsident Michel Temer muss zurück ins Gefängnis. Ein Berufungsgericht in Rio de Janeiro ordnete am Mittwoch die Inhaftierung des 78-Jährigen an.

Dieser Entscheid sei «unverzüglich rechtskräftig», sagte ein Gerichtsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Temer hatte bereits im März wegen seiner mutmasslichen Verwicklung in einen Korruptionsskandal mehrere Tage lang in Untersuchungshaft gesessen.