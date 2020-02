Bloomberg nimmt in Nevada erstmals an TV-Debatte teil

US-Präsident Donald Trump hingegen warf Bloomberg vor, sich die Nominierung der Demokraten «illegal zu erkaufen». Die massiven Ausgaben des früheren New Yorker Bürgermeisters stellten «in grossem Massstab» illegale Wahlkampffinanzierung dar, behauptete der Republikaner Trump am Dienstag über Twitter.

Bloomberg kaufe sich mit den vielen von ihm verteilten Spenden zahlreiche Unterstützer zusammen, von denen viele früher noch seine Gegner gewesen seien, schrieb Trump. «Ist das keine Bestechung?» fragte er auf Twitter.

Veränderte Bedingungen

Die Demokraten hatten erst kürzlich die Bedingungen zur Teilnahme an den TV-Debatten geändert. Die Präsidentschaftsbewerber müssen nun keine bestimmte Anzahl an Einzelspenden mehr vorweisen – was auch Bloombergs Teilnahme erst ermöglichte.

Um sich für die Debatte im US-Bundesstaat Nevada zu qualifizieren, muss ein Präsidentschaftsbewerber entweder in den ersten beiden Vorwahlen mindestens einen Delegierten gewonnen, in vier landesweiten Umfragen Werte von mindestens 10 Prozent erlangt haben, oder er muss bei zwei Umfragen in South Carolina oder Nevada auf mindestens 12 Prozent der Stimmen kommen.

An der Debatte in der Metropole Las Vegas, die unmittelbar vor der Vorwahl am Samstag in Nevada stattfindet, wird neben Bloomberg, Sanders und Warren auch die Teilnahme von Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota, Barack Obamas ehemaligem Vize-Präsidenten Joe Biden sowie von Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg erwartet. Buttigieg war nach seinem überraschend guten Abschneiden bei der ersten Vorwahl im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur zum Ziel von Attacken seiner Mitbewerber geworden.