Bidens grösstes Problem: Seine Ukraine-Connection

Das sieht der Amtsinhaber anscheinend genauso. Sonst wäre Biden nicht zur bevorzugten Zielscheibe von Angriffen Trumps geworden. «Willkommen im Rennen, schläfriger Joe», schrieb der US-Präsident kurz nach Ankündigung der Kandidatur. «Ich hoffe nur, du hast die Intelligenz, um einen erfolgreichen Wahlkampf zu bestreiten.»

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. April 2019