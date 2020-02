Bernie Sanders liegt früh in Führung

Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten in New Hampshire ging der progressive US-Senator Bernie Sanders früh in Führung. Nach den ersten 25 Prozent der Ergebnisse der Bezirke, führte Sanders mit 28 Prozent. Gefolgt wird er von Pete Buttigieg, der gemässigte ehemalige Bürgermeister von South Bend (Indiana), mit 23 Prozent.