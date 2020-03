Berichte: Auch Demokratin Klobuchar wirft das Handtuch

Die US-Senatorin Amy Klobuchar gibt laut Medienberichten ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten auf. Sie werde nun den früheren Vizepräsidenten Joe Biden als Kandidaten unterstützen.

Das hiess es am Montag übereinstimmend in US-Medien unter Berufung auf Mitarbeiter der Senatorin aus Minnesota. Der Schritt der als moderat geltenden 59-jährigen Demokratin kam unmittelbar vor den Vorwahlen in 14 US-Bundesstaaten am Dienstag, dem «Super Tuesday».