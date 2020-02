Bei den US-Demokraten fliegen die Fetzen

Die neunte Debatte in Las Vegas unterschied sich von allen vorausgegangenen überdies durch die Präsenz von Michael Bloomberg. Hatte sich der Milliardär und spät berufene demokratische Bewerber bislang hinter der Flut seiner TV-Spots versteckt, so stand er nun im gleissenden Licht auf der Bühne in Las Vegas. Eifrig hatten er und sein Stab zuvor geprobt, doch wirkte der ehemalige Bürgermeister trotzdem unsicher und ein wenig deplatziert, wenn der Rest des Felds, allesamt Veteranen solcher Veranstaltungen, hart miteinander umging.

Ob Joe Biden oder Pete Buttigieg, ob Elizabeth Warren oder Amy Klobuchar: Es galt, den in allen Umfragen führenden Linksaussen Bernie Sanders zu stutzen und gleichzeitig Mike Bloomberg zu entzaubern.

In grauer Vorzeit geboren – und alle weiss

Der Neue aus New York bekam die Härte der innerparteilichen Debatte über Bildung und Gesundheitswesen, Klimaschutz und soziale Ungleichheit nicht nur deshalb zu spüren, weil er mit Geld um sich wirft und damit den Vorwurf nährt, er wolle sich die Präsidentschaft kaufen. Es gibt zudem kaum ein der Demokratischen Partei verbundenes Segment der amerikanischen Gesellschaft, mit dem sich der frühere Republikaner Bloomberg nicht schon einmal angelegt hat.

Afroamerikaner und Gewerkschaften hat er vergrault, vor allem aber wurde Bloomberg in Las Vegas wegen frauenfeindlicher Umtriebe in seinem Unternehmen zur Rechenschaft gezogen. Elizabeth Warren wies auf die zahlreichen Stillschweigevereinbarungen hin, die Bloomberg mit ehemaligen Angestellten abgeschlossen hat, und verlangte, der Milliardär müsse diese Frauen von ihrer Verpflichtung entbinden und ihnen ermöglichen, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Erhebend war nicht, was der frühere Bürgermeister dazu zu sagen hatte. Die armen Demokraten: Drei ihrer Kandidaten, nämlich Sanders, Biden und Bloomberg, wurden in grauer Vorzeit geboren, als Franklin Roosevelt Präsident war. Sie sind die Partei der Minderheiten, alle ihre Kandidaten aber sind von weisser Hautfarbe.

Zu radikal, zu sexistisch

Jawohl, die armen Demokraten: Ihr derzeitiger Spitzenreiter musste sich neuerlich gegen Vorwürfe verteidigen, er sei, weil demokratischer Sozialist, politisch zu radikal. Und seinem derzeit schärfsten Konkurrenten wurde vorgeworfen, sich gegenüber Frauen sexistisch benommen zu haben.