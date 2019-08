Argentinier sind sich viel gewohnt – doch diese Woche schlug alles

«Macri heisst Hunger» steht an den Hauswänden

Macri hat für die wirtschaftliche Misere lange seine Vorgängerin verantwortlich gemacht, jene Cristina Fernández de Kirchner, die sich jetzt für das Amt der Vizepräsidentin bewirbt. Zusammen mit ihrem Mann, Nestór Kirchner, hat sie das Land mehr als ein Jahrzehnt regiert. Anfangs feierten die Kirchners mit ihrer Politik Erfolge: Argentinien boomte in den Nullerjahren, vor allem auch wegen der weltweit hohen Preise für Weizen, Metalle und Soja. Die Einnahmen steckte das Ehepaar in Sozialprogramme und Subventionen für Strom, Gas, Wasser und die heimische Industrie. Als dann aber die Rohstoffpreise sanken, fehlte das Geld für diese Politik, die Inflation stieg und Cristina Kirchner führte Import- und Devisenbeschränkungen ein. Mitten im Zentrum von Buenos Aires entstand daraufhin ein Dollar-Schwarzmarkt, den offiziellen Inflationszahlen glaubten nicht einmal mehr regierungsnahe Ökonomen, und Firmen ächzten unter den Importbeschränkungen.

«Cristina kehrt zurück»

Als der Marktliberale Macri 2016 das Präsidentenamt übernahm, wurde das im Land und ausserhalb von vielen darum als eine lang ersehnte Kehrtwende gefeiert. Macri hob alle Kapitalschranken auf, einigte sich mit Gläubigern, strich Subventionen und veranlasste einen Sparkurs. All das sollte Investoren aus dem Ausland anlocken, so zumindest der Plan, doch die waren zögerlich, die Wirtschaft kam nicht in Fahrt – und Macri in immer grössere Nöte. Der Anfang vom Ende kam dann 2018: Macri musste beim Internationalen Währungsfonds um einen Kredit bitten, ausgerechnet, dabei ist der IWF vielen Argentiniern verhasst als angeblicher Verursacher der Staatspleite von 2001.

«Macri heisst Hunger»: Lange machte Mauricio Macri seine Vorgängerin für die wirtschaftliche Misere verantwortlich. Nun schlägt er in der Not selber ihren Kurs ein. Foto: AFP

57 Milliarden Dollar handelte Macri aus, den grössten Kredit in der Geschichte der Institution. In nur einem Jahr wurden 80 Prozent der Summe ausgezahlt, eine enorme Geldschwemme, doch all das half nichts, «Macri heisst Hunger» stand immer öfter an den Hauswänden von Buenos Aires. Dazu noch ein weiteres Graffito: «Cristina vuelve» – Cristina kehrt zurück.

Spätestens seit vergangenem Sonntag zweifelt daran niemand mehr, dabei ist es eines der erstaunlichsten Comebacks der argentinischen Geschichte. Seit Evita Perón dürfte keine Frau das Land so sehr polarisiert haben wie sie: Fernández de Kirchner ist angeklagt in einem knappen Dutzend Korruptionsprozessen, ein Grossteil der Presse hasst sie, genauso wie weite Teile der Unternehmer und der Landbesitzer.