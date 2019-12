Alte Rezepte sollen den Absturz verhindern

Doch knapp zwei Wochen nachdem die Linksregierung eingesetzt wurde, konnte sie ihren ersten Erfolg verbuchen. Unter dem sperrigen Titel «Projekt für soziale Solidarität und Reaktivierung der Produktivität» hat die erste Parlamentskammer ein Gesetzespaket angenommen, das dem klammen Staat neue Einnahmen verschaffen soll.

Der Plan der Regierung sieht unter anderem höhere Steuern auf Agrarexporte und Devisenankäufe vor. Die Bauern müssen neu bis zu einem Drittel ihrer ­Erträge direkt dem Staat abliefern. Wer ausländische Devisen kaufen will, soll künftig eine Steuer von 30 Prozent zahlen. Ebenso erhöht werden soll die Vermögenssteuer, wobei für Vermögen im Ausland ein höherer Steuersatz gelten soll.

Für ihr Programm hätte die Regierung kaum einen schwierigeren Moment wählen können. Argentinien steckt wieder einmal in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Im letzten Quartal sank das Bruttoinlandprodukt um 1,7 Prozent. Die Inflation liegt bei über 50 Prozent. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Das Land kann seine Schulden von umgerechnet knapp 100 Milliarden Franken nicht bezahlen.

Umverteilen und abschotten

Mit den zusätzlichen Mitteln will die Regierung das Defizit ver­ringern und angekündigte ­Sozialprogramme finanzieren. Vor den Wahlen hat Präsident ­Alberto Fernandez versprochen, Mindestlöhne und Pensionen zu erhöhen. Wenn die Menschen mehr Geld im Portemonnaie ­haben, würden sie mehr konsumieren und so die Wirtschaft ankurbeln, so der Plan.

Auch wenn Fernandez offiziell als Staatschef fungiert, tragen die Rezepte die Handschrift der Vizepräsidentin und früheren Präsidentin Cristina Kirchner. Der Kirchnerismus – eine Ideologie, die auf massive Eingriffe des Staates und Umverteilung zugunsten der Unterschicht setzt – ist zurück. Gebrochen hat das Land mit der liberalen Politik von Vorgänger Mauricio Macri, der Argentinien wirtschaftlich öffnen wollte – und damit krachend gescheitert war.