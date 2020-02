Alle gegen Sanders

If elected president, @JoeBiden says he would punish Russia if the country is found to interfere in the 2020 U.S. election and criticizes @realDonaldTrump. #DemDebatehttps://t.co/66AoqMK8pwpic.twitter.com/JTOgz7aiB7 — CBS News (@CBSNews) February 26, 2020

Pete Buttigieg ging noch einen Schritt weiter in seiner Attacke auf Sanders: Donald Trump repräsentiere die Sehnsucht nach der Sozialordnung der fünfziger Jahre und Sanders «die Nostalgie für die revolutionäre Politik der sechziger Jahre». Trump wie Sanders seien Retro-Politiker, implizierte der junge Ex-Bürgermeister aus Indiana.

Dass Sanders bis heute nicht wirklich erklären kann, wie er seine gewaltigen Sozialprogramme bezahlen möchte, brachten seine Rivalen ebenso vor wie sein Zaudern bei der Kontrolle von Schusswaffen. Ob es ihnen helfen wird?

Einer der sieben Kandidaten könnte sich in Charleston tatsächlich geholfen haben: Nach seinen enttäuschenden Ergebnissen in Iowa, New Hampshire und Nevada braucht Joe Biden am Samstag in South Carolina einen Sieg. «Ich werde gewinnen», versprach er in Charleston, ohne jedoch einen wirklich überzeugenden Auftritt geboten zu haben.

Am Samstag und mehr noch am darauffolgenden Dienstag schlägt für Biden wie für seine Mitbewerber Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Mike Bloomberg und Pete Buttigieg die Stunde der Wahrheit. Auf die Schlusslichter wird der Druck enorm werden, das Feld zu räumen, um in der Mitte den Weg für einen ernsthaften Konkurrenten für Bernie Sanders freizumachen.