30-tägiger Einreisestopp für Europäer – Trump spielt das Blame-Game

Trump verkündet eine Reihe weiterer Pläne: Kleinunternehmer sollen günstige Hilfskredite bekommen, wenn sie wegen des Virus in finanzielle Not kommen. Er will bald einen Notstand ausrufen. Das gibt ihm die Möglichkeit, unbürokratisch Geld in die Bekämpfung der ökonomischen Folgen zu stecken. Arbeitnehmer etwa, die wegen des Virus nicht zur Arbeit gehen können, sollen mit dem Geld finanziell entlastet werden. Die Steuerbehörde soll zudem in bestimmten Fällen verspätete Steuerzahlungen nicht bestrafen. Und die Krankenkassen sollen die Kosten für Corona-Virus-Behandlungen übernehmen.

Kein Wort zu Schulen und Grossveranstaltungen

Wovon er aber nicht spricht: Von den steigenden Fallzahlen. Und davon, wie die sich voraussichtlich noch entwickeln werden. Er sagt auch nichts dazu, wie er denn das Virus in den USA eindämmen will. Er hat keinerlei Empfehlung abgegeben, ob etwa Grossveranstaltungen abgesagt oder Schulen geschlossen werden sollten. Immerhin empfiehlt er, dass Altersheime keinen privaten Besuch mehr zulassen sollten und Ältere Menschenmengen meiden sollten.

Den Kampf gegen die schnelle Ausbreitung des Virus überlässt er damit einzig den lokalen Behörden. Und den Veranstaltern. Die Nationale Basketball Liga (NBA), hat jetzt die Saison unterbrochen, weil einer ihrer Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Trump erwähnt auch mit keiner Silbe die Rekordeinbrüche an den Börsen – für die manchen Analysten zufolge zum Teil auch Trumps verwirrende Reaktionen auf das Virus den Auschlag gaben. «Wir haben keine Finanz-Krise», sagt er. Als sei damit alles gesagt.

Stattdessen Durchhalteparolen von Trump: «Der Virus wird keine Chance haben gegen uns», sagt er. Keine Nation «sei besser vorbereitet» als die Vereinigten Staaten. Bisher allerdings kann die US-Regierung nicht mal sagen, wie viele Menschen tatsächlich getestet worden sind. Experten schätzen, dass in den USA etwa 15 getestete Personen auf eine Million Einwohner kommen. In Südkorea dagegen seien es 4000 getestete Personen auf eine Million Einwohner. Der Gouverneur von New York State, Andrew Coumo, sagt es so: Es sei schlimm genug, dass die Bundesbehörden so wenig dazu beitrügen, die Krise zu bewältigen. «Aber sie sollen uns wenigstens nicht im Weg stehen.» Allein sein Staat verzeichnet bereits 200 Fälle.

